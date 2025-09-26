◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島（26日、神宮球場）

今季9勝をあげている広島・床田寛樹投手がヤクルト戦に先発登板。3年連続の二桁勝利を目指しましたが、3回途中7失点で降板し10勝目はまたもお預けとなりました。

初回、先頭にヒットで出塁を許すと、2アウト1、2塁からオスナ選手にタイムリーヒットを放たれ先制点を献上。2回も2アウト2、3塁のピンチを作りますが、なんとか無失点に抑えます。

しかし3回、先頭から2者連続四球と制球に苦しむと、ノーアウト満塁からオスナ選手と山田哲人選手にタイムリーヒットを浴び一気に3失点。さらに犠牲フライで1点を奪われると、2アウト2塁から相手先発・アビラ投手にセンターへ運ばれタイムリーヒットに。続く並木選手にもタイムリー2ベースを打たれると、床田投手はここで降板しました。

床田投手は8月26日の巨人戦で9勝目をあげて以降、これで4戦続けて勝利無し。プロ7年目の2023年には11勝7敗、昨季も11勝9敗の成績で2年連続の二桁勝利を達成しており、9年目の今シーズンもここまで9勝11敗と3年連続の快挙に期待がかかる床田投手ですが、自身4試合勝ちなしと苦しい状況が続いています。