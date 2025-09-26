【エクスプレッションズ】 9月25日 発売 価格：5,500円～

【拡大画像へ】

ダイヤモンドは、SHEAFFER（シェーファー）の「エクスプレッションズ」シリーズのボールペンと万年筆、及びミニノートが付属するギフトセットを9月25日に発売した。

「エクスプレッションズ」は「自分らしく」を表現した新コレクション。グラデーション加工による大胆な色の濃淡、ジェラートのようなパステルカラーなど印象的なカラーパレットを揃えている。

「エクスプレッションズ100 パールグラデーション（万年筆、ボールペン）」はライトブルーからピンクへ滑らかに移行する大胆なカラーチョイスのパール調グラデーション仕上げと、つややかなクロームメッキのトリムが調和。個性的でありながら洗練されたデザインとなっている。

また、「エクスプレッションズVFM ブルーグラデーション（ボールペン）」は、ブルーからパープルへと変化する鮮やかなパール調グラデーションが特徴。恐れ知らずで、流動的、そして独創的――そんな現代の自己表現の本質をとらえた、個性の躍動を感じさせるアイテムに仕上がっている。

「エクスプレッションズ パステルミニノート付ギフトBOX」は時代に左右されないデザインとモダンが融合したエクスプレッションズのノートギフトセット。コンパクトサイズのノートは128ページで、FSC認証取得のインクフレンドリーな紙を採用。100シリーズの筆記具カラーと呼応するピンクとライトブルーの2色のパステルカラーで構成されており、インナーポケット、ゴムバンド、ペンループを備える。なお、ギフトBOXに筆記具本体は付属しない。

heaffer 100｜Expressions パールグラデーション 万年筆

Sheaffer VFM｜Expressions ブルーグラデーション ボールペン

Notebook Gift Set｜Expressions パステルミニノート付ギフトBOX

「エクスプレッションズ」パッケージ

万年筆

エクスプレッションズ100 パールグラデーションFP

・価格：11,000円

・サイズ：軸径10mm×長さ147mm（筆記時）

・重量：33g

・ペン先：スチール（F）

・仕様：両用式

・付属：コンバーター

ボールペン

エクスプレッションズ100 パールグラデーション BP

・価格：7,700円

・サイズ：軸径10mm×長さ139mm（筆記時）

・重量：31ｇ

・仕様：回転式

エクスプレッションズVFM ブルーグラデーション BP

・価格：5,500円

・サイズ：軸径12mm×長さ140mm（筆記時）

・重量：24ｇ

・仕様：ノック式

ギフトボックス＞

エクスプレッションズ パステルミニノート付ギフトBOX

・価格：2,200円

・サイズ：ノート（143mm×92mm×17mm、BOX（170mm×160mm×32mm）

※ギフトボックスには筆記具本体（万年筆、ボールペン）は付属しない。