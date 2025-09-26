Mrs. GREEN APPLE“2025年最後のリリース”となる新曲「GOOD DAY」の“Concept Art #1”公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが9月28日にリリースするデジタルシングル「GOOD DAY」の“Concept Art #1”と名付けられた画像が公開された。

■画像にはとあるシーンがスケッチ

とあるシーンがスケッチされているようだが、詳細はわからない謎めいたアートとなっている。“#1”と銘打たれているということは、今後“#2”以降が公開される可能性が高そうだ。

「GOOD DAY」は、「クスシキ」（4月5日配信）、「天国」（5月2日配信）、「breakfast」（6月4日配信）、「Carrying Happiness」（7月19日)配信）、「夏の影」（8月11日配信）から続く、バンド史上初めて6ヵ月連続でリリースされる新曲で、大森元貴（Vo、Gu)が「2025年最後のリリース」になることを明言し、波紋を呼んでいる。

■リリース情報

2025.09.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」

