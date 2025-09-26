かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

9月24日（水）の放送では、番組の5周年を記念し、伊勢での慰安旅行が敢行された。

今回の旅行は、日ごろ番組を支えてくれるゲストやスタッフへの感謝を込めて山内が企画。

しかし予算の都合上、スタッフ総勢40名のうち22名のみが参加できることに。前回の放送では選抜会議が行われ、演者枠5名のうち確定していたのは山内とみなみかわのみで、相方の濱家は参加すら危ぶまれる事態に発展。

じゃんけんの末、相席スタート・山添寛、好井まさお、わらふぢなるお・口笛なるおが参加権を獲得。濱家は惜しくも敗退するも、ごねた結果“マネージャー枠”で参加をねじ込んだ。

【映像】「屁こいちゃった」かまいたち山内、慰安旅行で赤っ恥！スリル満点体験で絶叫

「マネージャーを蹴落としてまで？」と驚くみなみかわに、濱家は「演者の方が偉いということで…」と答え、波乱の幕開けとなった。

伊勢ではおかげ横丁でお土産を購入したり、食べ歩きを楽しんだりと旅を満喫。

続いて一行が訪れたのは志摩グリーンアドベンチャー。ここでは配信用のサムネイルのセンターをかけ、全長620メートルのジップラインに挑戦することに。

参加できるのは3名のみ。じゃんけんの結果、山内、口笛なるお、そしてチーフカメラマンが挑戦者に選ばれた。

しかし、いざ乗り場に到着した山内は「高いじゃん！なんでMCがやんのこれ？」と不満を爆発。

さらにスタート直前には「やっべぇ！なんか持たせて！無理や！」と取り乱し、「オナラ出た今」「いったんやめるべき。俺オナラ出たからやめよう」と必死に訴えるも、そのまま強制スタート。結果は口笛が1位、山内は恐怖に耐え切れず最下位となった。

ゴール後には「屁こいちゃった」とうなだれる山内に、濱家が「そんな大事件でもない」とツッコミを入れていた。