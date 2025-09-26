実は、岡山の「ある場所」が注目されているのをご存知でしょうか？

【写真を見る】かつての海水浴場にカフェや宿泊施設などが次々誕生し再注目「西脇海岸通り」【岡山】

瀬戸内市牛窓地区の「西脇海岸通り」【画像①】。目の前に広がるビーチは、「公設の海水浴場」でしたが2016年に廃止。かつてのように海水浴客で賑わう光景は見られなくなりました。

しかし、この美しいロケーションを背景に、近年はカフェや宿泊施設などが次々と誕生し、再び注目を集めています。





（福田 雅アナウンサー）「うわ～、おしゃれな店内ですねぇ。そして、こちら【画像②】の大きな窓からは海が見えますよ」

今年4月にオープンしたこちらのカフェ。岡山県産のフルーツを贅沢に使った季節のスイーツ【画像③】が人気です。



（福田 雅アナウンサー）

「すっきりとした生クリームの甘さとマスカットの相性が抜群です」

（海辺のお菓しやIRIS 田中あやめさん【画像④】）

「ありがとうございます。目の前にあるのが西脇海岸という海岸通り沿いになるんですけど、今は海水浴場としては営業してないんですけど、穏やかな瀬戸内海を眺めながらスイーツを楽しんでいただけたらいいなと思って」

さらに、カフェには古着店も併設されています。こちら【画像⑤】は「アメリカ西海岸沿いの小さな古着店」をイメージしているそうですよ。

9月・10月はSUPのベストシーズン

そして、西脇海岸通り、イチオシのマリンアクティビティが、「SUP（サップ）」【画像⑥】です。

（福田 雅アナウンサー）

「海といえば海水浴って思い込んでいたんですけど、この潮風の気持ちよさとか、波にのる心地よさっていうのをSUPで感じられたので」



（B－Tree 下境田 証さん【画像⑦】）

「夏もそうなんですけど、秋の方がより気温がちょっと落ち着いて、波も穏やかで、本当に涼しい環境でできるので、9月10月が本当にSUPのベストシーズン。瀬戸内ならではの穏やかな海で遊べるアクティビティだと思っております」

（福田 雅アナウンサー）

「あー、すごく開放的な、いやこのオーシャンビュー、窓から見える海、素敵ですね」



西脇海岸通り沿いにある、一棟貸しの宿泊施設。全室オーシャンビュー【画像⑧】で非日常的なひとときを過ごすことができます。

（LACOSTAushimado 土倉僚子さん【画像⑨】）

「牛窓っていう場所が岡山で岡山の方もあんまり来た事ないっていう方も多いので、県内の方ももちろん県外の方も来て、何もせずに過ごしてもらえたらなと思って」

美しいロケーションを背景に、新たな魅力が生まれている西脇海岸通り。この週末、ちょっと「海」を感じに出かけてみませんか？



岡山の海の魅力再発見ウイーク、27日（土）、RSKイノベイティブ・メディアセンターで、海のフォーラム＆マルシェを開催します。無料のワークショップや海の恵みを味わえる店舗が出店する、海の魅力を再発見できるイベントですので、皆さんぜひお越しください。