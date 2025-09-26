King & Princeが京セラドーム大阪のバックヤードで間違い探しに挑戦！ライブ映像作品よりティザー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeが、10月22日にリリースするライブ映像作品『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』より、通常盤の特典映像『King & Princeの間違い探しin DOME』のティザー映像を公開した。

■ライブ公演中に、スタッフが8つの間違いを仕込む

先日解禁された「I MY ME MINE」パフォーマンス映像では、アイドルの枠を超えた振り幅や、常に挑戦し、表現力を追求している彼らのパフォーマンスが多くファンを魅了。その後解禁された「MCダイジェスト」ティザーでは、相思相愛なふたりの会話に、「綺麗な顔で面白いことをしている」「腹筋崩壊する」「可愛すぎてたまらない」などのコメントが寄せられ、ますます本作への期待が高まっている。

そしてこのたび『King & Princeの間違い探しin DOME』ティザーが公開された。『King & Princeの間違い探しin DOME』では、京セラドーム大阪のバックヤードを使った間違い探し企画を実施。ライブ公演中に、スタッフが8つの間違いを仕込み、ライブ公演直後のメンバーが間違いを探す。バラエティ豊かな間違いに翻弄されるメンバーの姿に、思わず笑ってしまうこと間違いなし。見事全問正解して、ご褒美のお寿司がゲットできるのか…？メンバーの素顔が垣間見えるバラエティ企画となっている。

メイン写真：『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』通常盤Blu-rayジャケット

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

Blu-ray＆DVD『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME』

