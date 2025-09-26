【放送日時】

9月26日(金)よる7時00分から7時56分

【番組概要】

ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ

金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！

＜出演者＞

【ＭＣ】二宮和也

【ファミリー】吉村崇・朝日奈央 / 松島聡（timelesz）・橋本将生（timelesz）

【ゲスト】間宮祥太朗・新木優子・森本慎太郎（SixTONES）・戸塚純貴

【番組内容】

ゲストは新土曜ドラマ「良いこと悪いこと」チーム！

「良いこと悪いこと」VS「ニノさん&timelesz」2チーム対抗で知育バトル三番勝負！

■「ひらがな作文ポーカー」

ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！

ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、

「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！

カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。

ひらめきと運が試される知育カードバトル！

5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？

■「しりとりファイター」

いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！

互いに30文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う！

しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はKO！

語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！

◼️「3ワードパズル」

「あ」から「ん」の46個のワードパネルから相手チームが3文字の言葉を3つ作り、

9つの柱にランダムに配置。

9つのワードから3つの単語を探し出し、

制限時間内に横に並べられればチャレンジ成功！

お楽しみに！

