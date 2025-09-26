9月26日(金)放送 ゲスト：間宮祥太朗・新木優子・森本慎太郎（SixTONES）・戸塚純貴
【放送日時】
9月26日(金)よる7時00分から7時56分
【番組概要】
ＭＣ二宮和也、菊池風磨らファミリーと楽しくあそぶ
金曜よる、色々知って、豊かな日常を育む“知・育”バラエティー！
＜出演者＞
【ＭＣ】二宮和也
【ファミリー】吉村崇・朝日奈央 / 松島聡（timelesz）・橋本将生（timelesz）
【ゲスト】間宮祥太朗・新木優子・森本慎太郎（SixTONES）・戸塚純貴
【番組内容】
ゲストは新土曜ドラマ「良いこと悪いこと」チーム！
「良いこと悪いこと」VS「ニノさん&timelesz」2チーム対抗で知育バトル三番勝負！
■「ひらがな作文ポーカー」
ひらがなが1文字ずつ書かれたカードを使ってポーカー！
ディーラーからランダムに配られた5枚のひらがなカードでコトバを作り、
「ワンペア」や「フルハウス」などポーカールールで勝負！
カードは「あ」から「ん」と「ー（伸ばし棒）」が書かれた47枚。
ひらめきと運が試される知育カードバトル！
5つの文字からおもしろいコトバを作り出すのは誰だ！？
■「しりとりファイター」
いろいろな言葉を楽しみながら学べる「しりとり」を格闘ゲームにアップデート！
互いに30文字分のヒットポイントからスタート！しりとりしながら言葉をぶつけ合う！
しりとりの文字数分、相手にダメージを与えることができる！「ん」で終わる言葉はKO！
語彙力と集中力を駆使して相手を倒せ！
◼️「3ワードパズル」
「あ」から「ん」の46個のワードパネルから相手チームが3文字の言葉を3つ作り、
9つの柱にランダムに配置。
9つのワードから3つの単語を探し出し、
制限時間内に横に並べられればチャレンジ成功！
お楽しみに！