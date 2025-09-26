【台風情報】台風20号(ブアローイ)は今後 ″非常に強い″ 台風に...ダブル台風の今後は？ 最大瞬間風速60メートル予報 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風19号(ノグリー)
2025年9月26日19時5分発表
26日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本の東
中心位置 北緯32度05分 (32.1度)
東経153度50分 (153.8度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 西側 390 km (210 NM)
東側 280 km (150 NM)
27日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)
東経158度10分 (158.2度)
進行方向、速さ 東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 南東側 200 km (110 NM)
北西側 150 km (80 NM)
28日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯36度35分 (36.6度)
東経165度00分 (165.0度)
進行方向、速さ 北東 35 km/h (19 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 南東側 330 km (180 NM)
北西側 260 km (140 NM)
29日15時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 アリューシャンの南
予報円の中心 北緯44度25分 (44.4度)
東経176度20分 (176.3度)
進行方向、速さ 北東 55 km/h (29 kt)
中心気圧 984 hPa
最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 南西側 430 km (230 NM)
北東側 350 km (190 NM)
■台風20号(ブアローイ)
2025年9月26日18時45分発表
26日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯13度00分 (13.0度)
東経120度20分 (120.3度)
進行方向、速さ 西 35 km/h (19 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域 南西側 390 km (210 NM)
北東側 280 km (150 NM)
27日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度35分 (14.6度)
東経116度30分 (116.5度)
進行方向、速さ 西北西 35 km/h (20 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
暴風警戒域 全域 155 km (85 NM)
27日18時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯15度10分 (15.2度)
東経113度00分 (113.0度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
28日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度05分 (17.1度)
東経109度05分 (109.1度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 340 km (185 NM)
29日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯19度10分 (19.2度)
東経103度50分 (103.8度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 996 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
30日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯20度00分 (20.0度)
東経101度30分 (101.5度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 320 km (175 NM)
■今後の全国の天気
