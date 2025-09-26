TUY

■台風19号(ノグリー)

2025年9月26日19時5分発表

26日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日本の東
中心位置    北緯32度05分 (32.1度)
東経153度50分 (153.8度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域    西側 390 km (210 NM)
東側 280 km (150 NM)

27日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯32度35分 (32.6度)
東経158度10分 (158.2度)
進行方向、速さ    東 15 km/h (9 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    南東側 200 km (110 NM)
北西側 150 km (80 NM)

28日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯36度35分 (36.6度)
東経165度00分 (165.0度)
進行方向、速さ    北東 35 km/h (19 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    南東側 330 km (180 NM)
北西側 260 km (140 NM)

29日15時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    アリューシャンの南
予報円の中心    北緯44度25分 (44.4度)
東経176度20分 (176.3度)
進行方向、速さ    北東 55 km/h (29 kt)
中心気圧    984 hPa
最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    南西側 430 km (230 NM)
北東側 350 km (190 NM)

■台風20号(ブアローイ)

2025年9月26日18時45分発表

26日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯13度00分 (13.0度)
東経120度20分 (120.3度)
進行方向、速さ    西 35 km/h (19 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域    南西側 390 km (210 NM)
北東側 280 km (150 NM)

27日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯14度35分 (14.6度)
東経116度30分 (116.5度)
進行方向、速さ    西北西 35 km/h (20 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)
暴風警戒域    全域 155 km (85 NM)

27日18時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯15度10分 (15.2度)
東経113度00分 (113.0度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)
暴風警戒域    全域 210 km (115 NM)

28日15時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度05分 (17.1度)
東経109度05分 (109.1度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 340 km (185 NM)

29日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯19度10分 (19.2度)
東経103度50分 (103.8度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    996 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

30日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯20度00分 (20.0度)
東経101度30分 (101.5度)
進行方向、速さ    西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1000 hPa
予報円の半径    320 km (175 NM)
 

■今後の全国の天気

