何をやってもダメだ、ちゃんとできない、迷惑ばかりかけている…そんな風に自信が持てず悩んでいる……あなたを苦しめている原因は、子どもの頃に言われた“言葉のトゲ”が抜けていないからかもしれません。ハート・カウンセラー・kokkoさんの著書『心に刺さったままの言葉のトゲをじょうずに抜く本』（青春出版社）から、人生を困難にしてきたその言葉のトゲを見つけ、じょうずに抜く方法を紹介します。（登場する人物の名前などはすべて仮名です）

「ちゃんとできない私ってダメなんです」

50代後半で、成人した2人のお子さんを持つケイコさんはよく「ちゃんとできていない」という言葉を口にします。

家の片づけも、家族の食事作りも、もっとちゃんとしなくちゃと思うのに、全然ダメで情けない。そう言う彼女の話をよくよく聞いてみると、彼女は子どもの頃にお母さんからいつも「もっとちゃんとしなさい！」と怒られていたようです。

ちゃんとしていないとお母さんから怒られる……自身がすでに成人している子の母となっているにもかかわらず、ケイコさんの中にビクビク怯（おび）えている小さい子がいる。しかも、彼女に「ちゃんと！」と言って怒っていたお母さんは10年以上も前に亡くなっているというのに……。

ケイコさんの心は、子どもの頃に刺さった「ちゃんと！」という“言葉のトゲ”が抜けないまま、いまもなお呪いのようにとらわれて苦しんでいるのです。

