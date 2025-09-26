Ado、新曲「風と私の物語」MV公開「皆さんの日常の一部を、優しく照らしてくれるような作品になっていると思います！」
Adoが、映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』主題歌の新曲「風と私の物語」を9月26日に配信リリース。手紙を通じて世界中の人々と繋がる、心温まるMVも公開された。
■少女が世界の海を旅する物語を描くMV
「風と私の物語」の作詞作曲を担当したのは、「今宵の月のように」や「冬の花」など数々のヒットソングを作り出してきた宮本浩次。女性アーティストへの楽曲提供は、今回が初となる。編曲は、高低差のある声色で多くのリスナーを魅了し、2021年には紅白歌合戦にも出場を果たした、まふまふが担当。
ジャケットは、日常の景色に潜む美しさを鮮やかな色彩で描き出し、書籍装画や広告、展覧会など幅広く活動するイラストレーター、中辻作太朗が手掛けた。
MVは、カバンいっぱいに詰まった手紙を抱えた少女が、一艘の船で世界の海を旅する物語が描かれる内容。ジャケットを担当したイラストレーター、中辻作太朗が描いた女の子が登場し、彼女の船旅が始まる。手にしているのは世界各地の人々に宛てられた大切な手紙たち。青い海原を渡りながら、港町のポストに一通ずつ手紙を届けていく。
手紙を通じて世界中の人々と繋がる、心温まる航海の物語に仕上がっている。
■Ado コメント
「風と私の物語」のMVが公開されました。
今回はイラストを中辻作太朗様、映像をnmr様に手掛けていただきました。
船で旅をしながら手紙を届ける少女が主人公です。
まるで画面の向こうから爽やかな風が吹いて、柔らかい陽射しが差してくるようです。
そして私もMVを見ていて、人と人の生活と穏やかな日常、些細なる幸せがいつまでもいつまでも未来まで続いてほしいというそんな思いが同時に込み上がってきました。
皆さんの日常の一部を、優しく照らしてくれるような作品になっていると思います！
■リリース情報
2025.09.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「風と私の物語」
2025.10.22 ON SALE
Blu-ray＆DVD『モナ・リザの横顔』
