Ado、新曲「風と私の物語」MV公開「皆さんの日常の一部を、優しく照らしてくれるような作品になっていると思います！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Adoが、映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』主題歌の新曲「風と私の物語」を9月26日に配信リリース。手紙を通じて世界中の人々と繋がる、心温まるMVも公開された。

■少女が世界の海を旅する物語を描くMV

「風と私の物語」の作詞作曲を担当したのは、「今宵の月のように」や「冬の花」など数々のヒットソングを作り出してきた宮本浩次。女性アーティストへの楽曲提供は、今回が初となる。編曲は、高低差のある声色で多くのリスナーを魅了し、2021年には紅白歌合戦にも出場を果たした、まふまふが担当。

ジャケットは、日常の景色に潜む美しさを鮮やかな色彩で描き出し、書籍装画や広告、展覧会など幅広く活動するイラストレーター、中辻作太朗が手掛けた。

MVは、カバンいっぱいに詰まった手紙を抱えた少女が、一艘の船で世界の海を旅する物語が描かれる内容。ジャケットを担当したイラストレーター、中辻作太朗が描いた女の子が登場し、彼女の船旅が始まる。手にしているのは世界各地の人々に宛てられた大切な手紙たち。青い海原を渡りながら、港町のポストに一通ずつ手紙を届けていく。

手紙を通じて世界中の人々と繋がる、心温まる航海の物語に仕上がっている。

■Ado コメント