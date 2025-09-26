

※10月6日、東証グロース市場に上場予定のムービン・ストラテジック・キャリア <421A> [東証Ｇ]、7日、名証ネクスト市場に上場予定のウリドキ <418A> [名証Ｎ]は26日、公開価格を発表した。



●ムービン・ストラテジック・キャリア <421A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：10月6日



事業内容：有料職業紹介事業



行仮条件：2080円

仮条件：1990円～2080円

想定発行価格：1990円



上場時発行済み株式数：810万株

公募：5万株

売り出し：197万5000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限30万3700株

ブックビルディング期間：9月19日～25日

公開価格決定日：9月26日

申込期間：9月29日～10月2日

払込日：10月3日



主幹事：大和証券



●ウリドキ <418A>



上場市場：名証ネクスト市場

上場予定日：10月7日



事業内容：リユース品買取マッチングサイト「ウリドキ」及び

リユース記事特化WEBメディア「ウリドキプラス」の運営



公開価格：1200円

仮条件：1100円～1200円

想定発行価格：1100円



上場時発行済み株式数：209万0770株

公募：3万株

売り出し：33万2400株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万株

ブックビルディング期間：9月18日～25日

公開価格決定日：9月26日

申込期間：9月29日～10月2日

払込日：10月6日



主幹事：Ｊトラストグローバル証券



