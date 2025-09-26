本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (26日大引け後 発表分)
※10月6日、東証グロース市場に上場予定のムービン・ストラテジック・キャリア <421A> [東証Ｇ]、7日、名証ネクスト市場に上場予定のウリドキ <418A> [名証Ｎ]は26日、公開価格を発表した。
●ムービン・ストラテジック・キャリア <421A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：10月6日
事業内容：有料職業紹介事業
行仮条件：2080円
仮条件：1990円～2080円
想定発行価格：1990円
上場時発行済み株式数：810万株
公募：5万株
売り出し：197万5000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限30万3700株
ブックビルディング期間：9月19日～25日
公開価格決定日：9月26日
申込期間：9月29日～10月2日
払込日：10月3日
主幹事：大和証券
●ウリドキ <418A>
上場市場：名証ネクスト市場
上場予定日：10月7日
事業内容：リユース品買取マッチングサイト「ウリドキ」及び
リユース記事特化WEBメディア「ウリドキプラス」の運営
公開価格：1200円
仮条件：1100円～1200円
想定発行価格：1100円
上場時発行済み株式数：209万0770株
公募：3万株
売り出し：33万2400株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万株
ブックビルディング期間：9月18日～25日
公開価格決定日：9月26日
申込期間：9月29日～10月2日
払込日：10月6日
主幹事：Ｊトラストグローバル証券
[2025年9月26日]
