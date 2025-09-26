※10月6日、東証グロース市場に上場予定のムービン・ストラテジック・キャリア <421A> [東証Ｇ]、7日、名証ネクスト市場に上場予定のウリドキ <418A> [名証Ｎ]は26日、公開価格を発表した。

●ムービン・ストラテジック・キャリア <421A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：10月6日

　事業内容：有料職業紹介事業

　行仮条件：2080円
　仮条件：1990円～2080円
　想定発行価格：1990円

　上場時発行済み株式数：810万株
　公募：5万株
　売り出し：197万5000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限30万3700株
　ブックビルディング期間：9月19日～25日
　公開価格決定日：9月26日
　申込期間：9月29日～10月2日
　払込日：10月3日

　主幹事：大和証券

●ウリドキ <418A>

　上場市場：名証ネクスト市場
　上場予定日：10月7日

　事業内容：リユース品買取マッチングサイト「ウリドキ」及び
　　　　　　リユース記事特化WEBメディア「ウリドキプラス」の運営

　公開価格：1200円
　仮条件：1100円～1200円
　想定発行価格：1100円

　上場時発行済み株式数：209万0770株
　公募：3万株
　売り出し：33万2400株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万株
　ブックビルディング期間：9月18日～25日
　公開価格決定日：9月26日
　申込期間：9月29日～10月2日
　払込日：10月6日

　主幹事：Ｊトラストグローバル証券

[2025年9月26日]


