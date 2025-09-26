今や、ペットとしてではなく、家族の一員として猫ちゃんと一緒に暮らしているという人も少なくないことでしょう。そんな素敵な光景が投稿され、たくさんの人に温かい気持ちを届けています。投稿は7万再生を記録し、400いいねを超える反響を呼ぶこととなりました。

【動画：生まれたときから猫といっしょに育った赤ちゃん→猫のことが好きになっていって…】

息子くんを優しく見守る猫ちゃんたち

ある日、Instagramアカウント『おはぎとよもぎ時々ぼく』に投稿されたのは、飼い主さんの息子くんと猫ちゃんたちが一緒に過ごす風景。飼い主さんのおうちにはたくさんの猫ちゃんたちが住んでいて、生まれたばかりの息子くんもそんな家族の一員として加わることに。猫ちゃんたちは、新しく家族になった息子くんが気になるようで、たびたび様子を見に来てくれたといいます。

お昼寝をしている息子くんのそばに座って様子を見守ったり、まだ力加減ができない息子くんが毛や耳を引っ張ってしまっても、怒ったりすることなくジッと耐えてくれる猫ちゃんたち。その姿は、まるで本当のお兄ちゃんのよう。きっと、猫ちゃんたちも生まれたばかりの息子くんのことが可愛くて仕方なかったのでしょう。

猫ちゃんが大好きになった息子くん

そんな優しい猫ちゃんたちと過ごしていくうちに、息子くんも自ら猫ちゃんたちと遊ぶようになっていったそう。

日向ぼっこをしている猫ちゃんにそっと寄り添ったり、猫ちゃんの様子を見に行ったり。まだまだ幼い息子くんですが、もうすでに猫好きの片鱗を感じます。

子猫がおうちにやってきた時には、優しい手つきで子猫たちを撫でる姿も見せてくれたそう。自分が猫ちゃんたちにしてもらったことを、今度は子猫たちにお返ししているのかもしれません。

優しさが優しさを生むその循環に、胸が温かくなります。

猫じゃらしの腕前がプロ級に！

そうして、猫のお兄ちゃんお姉ちゃんと一緒に成長していた息子くん。まだ赤ちゃんにもかかわらず、息子くんの猫じゃらしさばきはプロ級の腕前に成長！これも、息子くんを見守ってくれた猫ちゃんたちの英才教育の賜物でしょう。

さらには、猫ちゃんのお熱を測ってあげたり、ごはんを出してあげたりと、猫ちゃんのお世話まで覚え始めた息子くん。そんな息子くんに、猫ちゃんたちからの愛情もますます募っていきます。

お腹を触られても息子くんが相手なら怒ったりせず、息子くんが眠っている足の間で眠ったりもするようになった猫ちゃん。きっとこれからも、猫ちゃんたちと息子くんは、一緒に過ごす中で優しさや思いやりをますます育んでいくことでしょう。

Instagramアカウント『おはぎとよもぎ時々ぼく』では、そんな猫ちゃんたちと息子くんの穏やかで愛情いっぱいの日々が綴られています。

猫ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「おはぎとよもぎ時々ぼく」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。