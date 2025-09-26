Instagramに投稿された「抱っこして」と甘える猫さんの行動が話題に！かまってほしくて「抱っこして窓辺に連れて行って」とおねだりする様子は、記事執筆時点で6万8000回再生されており、コメント欄には「なんて愛らしい！」「甘え上手ですねー！」「リピート不可避」といった声が殺到しています。

【動画：自分で登れるのに『抱っこしてぇ』と甘えてくる猫→抱っこしてあげないと…】

窓辺に登りたいはおくん

Instagramアカウント「@hao_s2q」では、はおくんといおくんという小柄な猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

はおくんは、とっても甘えんぼうな猫ちゃん。そのため、ママとふれ合うことも大好きなのだそう。そんなはおくん、ある日窓辺に登りたかったらしく、ママさんに「にゃー（この上に登りたい！）」と可愛らしい声でおねだり♡

そんなはおくんにママが「抱っこするの？」と優しく声をかけながら近づくと、抱っこされやすいように体の力を抜いて待っていてくれるはおくん。抱っこされる準備は万端です！

窓辺に抱っこで連れて行ってもらったはおくんは、とても満足そうだったとか♡

抱っこしてあげないと…

しかし、実ははおくん。抱っこのおねだりは計画的！別の日のこと。再び「抱っこしてぇ？」とおねだりされたママさんは、「なぁに？」とお返事をしながら抱っこはしなかったのだそう。

すると、「あ、これは抱っこしてもらえないな」と察した様子だったというはおくん。次の瞬間……

なんと、軽々と自力で窓辺へと登れるではありませんか！そう、実ははおくん、ただママさんに甘えたいだけで、本当は自分で窓辺に登れる猫さんだったのです。

とっても甘えんぼうでかまってちゃんなはおくんに、なんだかんだ甘いママさんなのでした！

甘え方が上手すぎると話題に！

はおくんの可愛すぎるおねだり行動は、 Instagramに投稿されると多くの人の注目を集め、「なんて愛らしい！」「甘え上手ですねー！」「リピート不可避」と絶賛の声が寄せられました！

Instagramアカウント「@hao_s2q」では、そんなかまってちゃんで甘え上手なはおくんと、新たに家族の仲間入りを果たした弟分・いおくんの暮らしが更新されています。

いおくんがやってきた日のはおくんの反応や、少しずつ絆が深まり仲良しになっていく過程など、ぜひアカウントをチェックして成長を見守りましょう。

はおくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「@hao_s2q」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。