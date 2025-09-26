西山智樹＆前田大輔、初ラジオレギュラー番組決定 ニッチなトークテーマに挑戦【TAGラジ！】
【モデルプレス＝2025/09/26】西山智樹と前田大輔がラジオパーソナリティを務める、ニッポン放送の新番組『オープンアップグループ presents 西山智樹 前田大輔 TAGラジ！』（毎週土曜21時〜）が10月4日より放送。2人にとって初のラジオレギュラー番組となる。
番組では、夢に向かって走り続ける2人の“成長”と“今”をリスナーに届けていく。コーナー『トーク・オープンアップ！』では、2人のトークの「新しい可能性」を引き出すべく、2人がこれまでに経験したことがないであろうトークテーマを募集しそれに沿って2人がトークに挑戦する。「バンジージャンプについて」「高速道路について」など、ニッチなテーマで2人がトークし、普段のトークでは出なかったかもしれない新しい魅力を引き出す。
◆西山智樹＆前田大輔、初ラジオレギュラー番組決定
「timelesz project -AUDITION-」（通称タイプロ）に出演し注目を集めた2人は、新グループ結成に向け、新たな個性“TAG”をもつ仲間を探すプロジェクト「TAG SEARCH」を始動させ、現在自らの手で新メンバーを探している。 8月にニッポン放送で『オールナイトニッポン0（ZERO）』の特番のパーソナリティを担当して話題となった2人だが、ラジオレギュラー番組のパーソナリティを担当するのは今回が初めてとなる。
現在、コーナーへのメールや2人に向けた質問、番組への感想を募集中。番組は後日ポッドキャストでもアーカイブ配信される予定である。（modelpress編集部）
◆西山智樹コメント
“土曜の夜といえば…”と思ってもらえるくらい、毎週精一杯僕たちの声をお届けします！『TAGラジ！』お楽しみに！！
◆前田大輔コメント
夢にまで見たラジオのレギュラー番組！！ラジオスター目指して頑張ります！！
【Not Sponsored 記事】