レジ横、見逃さないでッ♡【スタバ】コーヒーのお供にぴったり！「新作スイーツ」

【スターバックス】では、レジ横に並ぶ「新作スイーツ」のチェックもお忘れなく。コーヒーのお供にぴったりの、贅沢のあるスイーツが揃っています。今回はスイートポテト味のマラサダ、洋梨が使われた紅茶のケーキといった、イチオシの新作スイーツをご紹介します。

ワンハンドで食べられそうな「スイートポテト マラサダ」

ワンハンドで食べられそうなサイズ感で、小腹を満たしたいカフェタイムにもうってつけのマラサダ。公式サイトによると「焼いもペースト入り餡とスイートポテトクリーム」が包まれているのだとか。粉糖がかかっている分甘さも感じられて、苦味のあるコーヒーとバランスがよさそうです。

ごろっと果肉をトッピングした「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」

ケーキが食べたい時にはこちら。ゴロッとした洋なしの果肉がトッピングされていて、食べ応えがありそうです。その下には紅茶ムースと洋なしムースが重ねられており、軽めで柔らかな口当たりに癒されるかも。@j.u_u.n__starbucksさんのように「キャラメルソース追加」で、より豪華に仕上げるのもおすすめです。

