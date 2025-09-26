今田美桜、朝ドラ『あんぱん』最終回のかわいいオフショに反響「美桜ちゃんがヒロインでほんとうに良かった」
女優・今田美桜の所属事務所「コンテンツ・スリー」の公式インスタグラムが、26日に更新。今田が主演した連続テレビ小説『あんぱん』のオフショットを公開した。
【写真】のぶにふんした今田のかわいすぎる笑顔（3枚）
本日26日に最終回を迎えた『あんぱん』。公式インスタグラムは「連続テレビ小説『あんぱん』最後までご視聴いただきありがとうございました!! ほいたらね」とつづり、複数のオフショットをアップ。主人公・柳井のぶにふんした今田が、病院のベッドでアンパンマンのぬいぐるみに囲まれて笑顔を見せる姿が収められている。
ぬいぐるみを抱っこして無邪気に笑うかわいい彼女に、ファンからは「美桜ちゃんがヒロインでほんとうに良かったです」「のぶちゃんと過ごした半年間とても幸せでした」「美桜ちゃんお疲れ様 素敵な作品届けてくれてありがとう」などの声が集まっていた。
引用：「コンテンツ・スリー」インスタグラム（＠contents__three）
