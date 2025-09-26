後藤真希40歳、ライブオフショで美脚＆くびれあらわ「奇跡の40や」「美しさと美脚にうっとりします」
モーニング娘。元メンバーで歌手の後藤真希が、26日にインスタグラムを更新。ライブのオフショットで美脚とくびれを見せると、ファンから絶賛が相次いだ。
【別カット】後藤真希の美しいおみ足があらわ（ほか6枚）
23日の誕生日に「後藤真希 LIVE 2025〜The☆Collection〜」が開催された後藤は「大阪LIVE、遊びに来て頂いた皆様ありがとうございました この日は私の誕生日でもあって貴重な1日になりました ょ、ょ、ょ、40歳！！楽しむぞー！」とつづり、多数のオフショットを公開。美脚が大胆にあらわになった赤い衣装姿や、Tシャツ＆デニムパンツでくびれを見せる様子が収められており、どのカットも40歳とは思えないほどかわいい。
コメント欄にはファンから「奇跡の40や」「40歳には見えない美しさと美脚にうっとりします」「こんなに魅せてくれるアーティストは唯一無二です」「女神降臨 楽しい時間をありがとう」などの声が寄せられている。
■後藤真希（ごとう まき）
1985年9月23日生まれ。東京都出身。1999年オーディションに合格し、モーニング娘。のメンバーとしてデビュー。2001年にはシングル『愛のバカやろう』でソロデビュー。2002年にグループを卒業すると、以降はソロ歌手、タレントとして活動。2015年には一般人男性と結婚。同年に第1子、2017年に第2子を出産した。2024年7月には、デビュー25周年を記念した新曲『CLAP CLAP』をリリース。弟は千葉県八街市議の後藤祐樹で、姪の芹澤もあもアイドルとして活動している。
引用：「後藤真希」インスタグラム（@goto_maki923）
