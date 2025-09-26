King & Prince、ドームバックヤードでの“間違い探し”企画ティザー公開
King & Princeが10月22日に発売するBlu-ray & DVD『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』より、通常盤の特典映像「King & Princeの間違い探しin DOME」Teaserがきょう26日午後8時、YouTubeにて公開。特典のデザインも公開された。
【動画】思わず笑っちゃう…！間違いに翻弄される高橋海人＆永瀬廉
「King & Princeの間違い探しin DOME」は、京セラドーム大阪のバックヤードを使った間違い探し企画。ライブ公演中に、スタッフが8つの間違いを仕込み、ライブ公演直後のメンバーが間違いを探す。バラエティ豊かな間違いにメンバーは翻弄…ご褒美のお寿司がゲットできるのかも見どころとなる。
同ツアーは、永瀬廉と高橋海人（高＝はしごだか）がコンセプトを練り上げ、高橋が各楽曲をモチーフとしたキャラクターを描き下ろしたコンセプトアルバム『Re:ERA』の世界観を表現した内容。メンバーを中心に全体演出はもとより映像・衣装・セットリストに至るまで細部までこだわり抜いており、ライブ前半戦は『Re:ERA』収録曲を中心に新たなKing & Princeの一面を楽しめる構成。後半戦は「HEART」「シンデレラガール」「ツキヨミ」など歴代のヒット曲を中心に全35曲収録され、すべてのティアラが余すことなく楽しめる内容となっている。
また、特典映像には、初回限定盤、通常盤それぞれ異なる映像を収録。初回限定盤の特典映像には、アリーナツアーとドームツアーの全公演分のMCを厳選し超ダイジェストでまとめた3時間超えの超特大ボリュームのMCダイジェストを収録。さらに、2024年10月26日にららアリーナ 東京ベイで開催された、アリーナツアー初日公演の模様をダイジェストで収録。初日公演ならではの緊張感と会場全体を包み込んだ熱気を改めて体感できるだけではなく、アリーナツアーでのみ披露された楽曲のパフォーマンスも楽しむことができる映像となっている。
通常盤の特典映像には、2時間を超えるドキュメンタリーを収録。アリーナツアーから2人体制で初めて挑んだドームツアーまで、メンバーたちの挑戦の軌跡と本番にかける熱い思いに密着したティアラ必見の映像となっている。
そして、ソロアングル映像は、「I MY ME MINE」「エスコート」「HEART」「ツキヨミ」の4曲を収録。さらに「King & Princeの間違い探し in DOME」が特別収録されている。
