Ado新曲「風と私の物語」の配信スタート＆MVも公開「皆さんの日常の一部を、優しく照らしてくれるような作品に」
Adoの新曲「風と私の物語」が、きょう26日に配信リリースされ、ミュージックビデオも公開された。同曲は、同日より劇場公開された映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の主題歌として書き下ろされたもの。
【動画】手紙を抱えて世界の港を巡る少女の物語…Ado新曲「風と私の物語」ミュージックビデオ
作詞作曲を担当したのは、女性アーティストへの楽曲提供は今回が初となった宮本浩次。編曲は、独自の歌声とサウンドで注目を集めるまふまふが担当している。ビジュアル面では、ジャケットとミュージックビデオにイラストレーター・中辻作太朗氏の描き下ろしイラストが使用されている。
ミュージックビデオは、カバンいっぱいの手紙を抱えて船で世界の港を巡る少女の物語を描いた内容で、少女は手紙を各地のポストに届けながら、人と人のつながりを紡いでいく。
映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』は、かわぐちかいじ原作による同名コミックを実写化したシリーズの第2弾。主演およびプロデューサーを務める大沢たかおを中心に、実物の潜水艦と日本屈指のVFX技術が融合したスケール感あふれる映像で話題を集めている。物語は北極海を舞台に「やまと」とアメリカ最新鋭原潜による激しい魚雷戦、さらに日本国内では総選挙を通じた緊迫の政治戦が展開される。
Adoは、5周年イヤーの一環としてワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』を終え、11月に日本でドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』の開催を控えている。
■Ado コメント
「風と私の物語」のMVが公開されました。
今回はイラストを中辻作太朗様、映像をnmr様に手掛けていただきました。
船で旅をしながら手紙を届ける少女が主人公です。
まるで画面の向こうから爽やかな風が吹いて、柔らかい陽射しが差してくるようです。
そして私もMVを見ていて、人と人の生活と穏やかな日常、些細なる幸せがいつまでもいつまでも未来まで続いてほしいというそんな思いが同時に込み上がってきました。
皆さんの日常の一部を、優しく照らしてくれるような作品になっていると思います！
