10月4日から開始するニッポン放送『オープンアップグループ presents TAGラジ！』に出演する（左から）前田大輔、西山智樹

　新たなボーイズグループ結成を目指すプロジェクト「TAG SEARCH」を進めている、西山智樹と前田大輔の2人がパーソナリティーを担当するニッポン放送の新番組『オープンアップグループ presents TAGラジ！』（毎週土曜　後9：00）が10月4日からスタートする。2人にとって、初のラジオレギュラー番組となる。

　「timeleszproject -AUDITION-」（通称タイプロ）に出演し注目を集めた西山と前田は、新グループ結成に向け、新たな個性“TAG”をもつ仲間を探すプロジェクト＜TAG SEARCH＞を始動させ、現在自らの手で新メンバーを探している。

　8月にニッポン放送で『オールナイトニッポン0（ZERO）』の特番のパーソナリティーを担当して話題となった2人だが、ラジオレギュラー番組のパーソナリティーを担当するのは今回が初めての事となる。番組では、夢に向かって走り続ける2人の“成長”と“今”をリスナーに届けていく。

■西山智樹
“土曜の夜といえば…”と思ってもらえるくらい、毎週精一杯僕たちの声をお届けします！『TAGラジ！』お楽しみに

■前田大輔
夢にまで見たラジオのレギュラー番組！！ラジオスター目指して頑張ります！！