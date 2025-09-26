西山智樹＆前田大輔、初のラジオレギュラー 成長と今を届ける【コメント全文】
新たなボーイズグループ結成を目指すプロジェクト「TAG SEARCH」を進めている、西山智樹と前田大輔の2人がパーソナリティーを担当するニッポン放送の新番組『オープンアップグループ presents TAGラジ！』（毎週土曜 後9：00）が10月4日からスタートする。2人にとって、初のラジオレギュラー番組となる。
【画像】初のレギュラーパーソナリティを担当する西山智樹＆前田大輔
「timeleszproject -AUDITION-」（通称タイプロ）に出演し注目を集めた西山と前田は、新グループ結成に向け、新たな個性“TAG”をもつ仲間を探すプロジェクト＜TAG SEARCH＞を始動させ、現在自らの手で新メンバーを探している。
8月にニッポン放送で『オールナイトニッポン0（ZERO）』の特番のパーソナリティーを担当して話題となった2人だが、ラジオレギュラー番組のパーソナリティーを担当するのは今回が初めての事となる。番組では、夢に向かって走り続ける2人の“成長”と“今”をリスナーに届けていく。
■西山智樹
“土曜の夜といえば…”と思ってもらえるくらい、毎週精一杯僕たちの声をお届けします！『TAGラジ！』お楽しみに
■前田大輔
夢にまで見たラジオのレギュラー番組！！ラジオスター目指して頑張ります！！
