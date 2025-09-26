プロレスラー船木誠勝（５６）のデビュー４０周年記念大会「蘇ったサムライ 闘宝伝承２０２５」（２１日、大阪・梅田スカイビル ステラホール）が開催され、長男の船木ライアン（２０）が格闘家デビューし、前田日明、ザ・グレート・カブキ、獣神サンダーライガー、山崎一夫の各氏らレジェンドが祝福に駆けつけたが、現役選手として出場したレジェンドが、師匠の“組長”藤原喜明（７６）と“義足の青春”谷津嘉章（６９）だ。

第５試合のスペシャル６人タッグマッチで、藤原はアレクサンダー大塚、菊田早苗とタッグを組み、谷津は金本浩二、田中稔を従えて対戦した。谷津は２０１９年６月に持病の糖尿病の悪化で右足を膝の下から切断。２１年東京五輪では義足で聖火ランナーを務めた。パラリンピックでのレスリング種目採用を目指し、２３年に「日本障がい者レスリング連盟」を設立し、義足レスラーとして、プロレスのリングに上がり、普及活動を行っている。

谷津が幻のモスクワ五輪（１９８０年、日本がボイコット）のレスリング代表として、新日本プロレスに入団した８０年に、道場でコーチだったのが“関節技の鬼”藤原。船木が入門する４年前の話だ。

船木が入門した８４年当時は、谷津が維新軍、藤原が新日本正規軍のテロリストとして、血みどろの抗争を繰り広げ、当時、金曜夜８時のゴールデンタイムに放送されていたテレビ朝日系「ワールドプロレスリング」のメインイベンターだった。藤原はその年にＵＷＦに移籍し、前田、船木へと続く、格闘プロレスの系譜を作る。

昨年７月１４日の「闘宝伝承２０２４」（大阪）でタッグマッチでリング再会した両雄。マッチメイクした闘宝伝承・ユカワヨシチカ代表は「あの時代の新日本の道場でしのぎを削ったレスラーは本物。何歳になっても２人は手が合うんですよ」と信頼しきっている。

今回はさらにエキサイトした。得意技のブルドッキングヘッドロックを決めるなど、障がい者の可能性を追求する谷津。藤原もプロとして遠慮なく応戦した。義足にアキレス腱固め。締め上げると、金具で止めてあった義足が膝からすっぽ抜けた。怒った谷津は、外れた義足で藤原の額を殴打し、反則負けとなった。

今でも鉄柱とロープをつなぐ金具に自らの頭を打ち付け、音を鳴らせて歓声を浴びるなど石頭が自慢の藤原は、額を押さえながら控室に戻り「義足って痛ぇな。船木４０周年？ 俺は４０周忌かい？」とニヤリ。谷津は「こうやって元気なところを見せないと、障がい者が表に出てこられないでしょ。レスリングの大会でも健常者しか相手がいないのはさみしいから」と訴えた。２人のヨシアキのリングでの役割は、まだまだありそうだ。