「女子格闘家でゴルフ」。レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが集合ショットをアップした。

２６日までにインスタグラムで「初メンバー めちゃくちゃ楽しかったなー」とつづり、パリ五輪の柔道女子４８キロ級金メダリストの角田夏実、レスリングでリオ五輪女子４８キロ級金メダリストの登坂絵莉さんらとのゴルフを報告。

「絵莉は久しぶりのラウンドでベスト更新おめでとう なっちゃんは始めてからまだ半年も経ってないのにポテンシャル高すぎてビックリした 流石（さすが）、金メダリストだなーと まりなちゃんはドライバーの飛距離が凄（すご）すぎて…笑いっぱなしのエンジョイゴルフでした」と楽しんだことを明かした。

角田も自身のインスタグラムで「先日ゴルフでご一緒しました 終始面白くて、お腹ちぎれるかと思いました、笑」とグリーンでの写真を投稿。

フォロワーは「みんなめちゃくちゃ可愛い」「皆さんナチュラル美人」「全員ホールインワン入れてそう」「やはりスポーツ万能なのですね！」「超豪華なメンバーですね 皆さん、めっちゃ飛ばしそう」「このメンバーのゴルフは凄そう！」「混ざってみた〜い」「豪華すぎる」「強すぎ」などの感想を寄せた。