子どもの不注意で割れた皿。弁償すると言う親に対して陶芸家は…／また来週、あなたの器でいただきます2
『また来週、あなたの器でいただきます2』（小川茉莉/KADOKAWA）第14回【全15回】
田舎暮らしの陶芸家・隼人には、東京でファッション誌の編集長を務める妻がいる。妻の優子は平日は都会で暮らし、週末だけ隼人の元へ帰ってくる。そして、ふたりで過ごす日には隼人が作った器に料理を盛り付け、ひとときの「美味しい」逢瀬を楽しんでいる。そんな遠距離新婚生活のふたりの間にもたくさんの壁が見えてきて…。年の差。遠距離。職業差。夫婦の悩みを解決するのはやっぱり「おいしいごはん」と素敵な「お皿」なのでした。陶芸家とファッション誌編集長の週末婚物語『また来週、あなたの器でいただきます』。完結の第2巻よりエピソードを追加してお届けします！
