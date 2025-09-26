自民党富山市連は昨夜の会合で、次の衆議院選挙富山1区の候補者を選ぶ選考委員会のメンバーを若い世代や女性を含めた9人とする方針を決めました。

一方、田畑議員について市連が選ばなくても立候補するのは確実だとして保守分裂を懸念する声があったということです。



自民党富山市連は次の衆院選の候補者となる富山1区支部長について現職の田畑裕明議員の無断・架空の党員登録問題などを受けて空席としています。

昨夜の会合は冒頭を除いて非公開で行われました。

終了後、市連の藤井大輔支部長は候補者を決める選考委員会のメンバーは、自民党県連から1人、市連から5人、そして議員でない若い世代や女性が3人の合わせて9人とする方針を示し承認されたとしました。

来月上旬にも選考委員会を設けて速やかに候補者選考を進めたいとしています。

一方、出席者からは、市連が新たな候補者を選んでも田畑議員も立候補に意欲を示しているため保守分裂選挙を懸念する声があったということです。



自民党富山市連 藤井支部長

「田畑さんとはしっかり向き合って話をしてほしいとか、そういったような意見が出たのは事実であります」



関係者によると保守分裂が見込まれる状況で選考に手を挙げる人がいないのではと危惧する声のほか、田畑議員を変わらず推す声もあったということです。

