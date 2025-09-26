【ディズニー】仲里依紗も大興奮♪“ミニーの泡”が出るハンドソープ「泣いちゃうくらい可愛い」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『ディズニーランドで爆買いしたの何回目なんだろうって感じだけど止まらない そろそろ家にディズニールーム作れそうな勢いだけど誰か遊びに来てくれる？』という動画をアップ。動画では、仲さんが大きな段ボールで購入したさまざまなディズニーグッズを披露。今回は、仲さんがあまりの可愛さに大興奮した日用雑貨をピックアップします♪

【ダイソー】仲里依紗、“2個買い”ディズニーコラボ商品を紹介「大好きこういうの」「テンション上がる」

仲さんは、「ミニーマウス。結構ヤバくない？」「うわー！とっても可愛い！」とテンションが上がった様子で、こちらの商品を紹介！

◼︎ミニーのハンドソープ

東京ディズニーリゾート / ハンドソープ ミニー 税込2,000円（公式サイトへ）

手のひらでポンプのリング部分を押すと“ミニー型の泡”が出るハンドソープです。

殺菌成分配合で、素肌と同じ弱酸性。マイルドシトラスの香り。

手洗いの時間が楽しくなるような商品ですね♪

◼︎仲さんも大興奮の可愛さ

仲さんは、プッシュしてミニーの泡が出てくると、「待って可愛い」「本当に結構ちゃんと（形になってる）」「すごくない？」「泣いちゃうくらい可愛いんだけど」「これはいい」と嬉しそうにコメント♪

その後、手を洗うと、「しかも見て、いい匂い」「めっちゃいい匂いだよね？ミニー、いい女なんだから！」と、マイルドシトラスの香りもお気に入りの様子でした。

■動画もチェック

動画では、こちらの商品の他にもたくさんの購入品が紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。