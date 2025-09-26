「信じがたい状況だ」カブス記者も困惑…今永昇太、ラスト登板で8失点「最悪のタイミングでスランプに陥った」

今季ワーストの8失点を喫した今永。復調が待たれる(C)Getty Images

カブスの今永昇太が現地時間9月25日、本拠地でのメッツ戦に先発し、6回途中までで8失点と炎上。チームは5-8で敗れ、今永は8敗目を喫し、勝ち星を二桁に乗せることが出来なかった。

この試合がレギュラーシーズン最後の先発となる今永は、初回から四球や長短打、犠牲フライで2点を献上すると、3、4回にはフランシスコ・リンドア、ブレット・バティにホームランを浴びさらに失点を重ねた。6点を奪われ迎えた6回にも3本のヒットで2点を失い、5回2/3で交代を告げられている。この日、今永は2本塁打を含む9安打を打たれ、失点数はワーストとなる8失点。すでに進出を決めているポストシーズンに向け、不安を残す内容となってしまった。

8月以降、今永は10先発で白星は1つのみ、4度敗戦投手として記録されるという後半戦の不調から抜け出せないまま、シーズンラスト登板を終えた。来る10月もローテーションの中心としての期待を背負う日本人左腕に対し、米国内からはパフォーマンスを危惧する声も伝えられている。

「イマナガは最悪のタイミングでスランプに陥ってしまった」

そう訴えるのは、現地誌『Sports Illustrated』でカブスの記事を担当する、マディ・ディケンズ記者だ。メッツ戦のレポートトピックにおいて、今永に対し、「レギュラーシーズン最後の登板を終えたところだが、問題なのはその試合が悪かったこと以上に、最近の彼の登板内容が常態化している点だ」などと指摘。