ABEMA『今日好き』マカオ編の放送見送りを発表「諸般の事情により」10月から新シリーズへ
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』公式Xアカウントが26日に更新され、「マカオ編」の放送見送りを発表した。
【写真】ABEMA『今日好き』マカオ編の放送見送りを伝える報告全文
公式アカウントには「お知らせ」の文書が掲載され、「『今日、好きになりました。マカオ編』は、諸般の事情により放送を見送り、10月6日（月）より新シリーズを放送することを決定いたしました」と報告。新シリーズに関しては29日に参加メンバーを発表するとした。
続けて「また、SNS上での番組参加者および関係者への誹謗中傷にあたる心ない投稿や行為は、お止めいただけますようお願いいたします」と注意喚起。「該当投稿に対しては一切の猶予なく訴訟提起を含む厳格な法的措置を行います」と強調し、「引き続き、番組参加者や番組視聴者の皆さまが気持ちよく番組を楽しめるよう、応援していただけますと幸いです」と呼びかけた。
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。9月15日から新シーズン「マカオ編」が放送予定だったが、3週連続で放送延期が発表されていた。
