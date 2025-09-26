女優の大竹しのぶ（68）が26日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。長男・二千翔さんの披露宴で思い出ショットを公開した。

テーブルの上に二千翔さんの実父や大竹の母の写真が飾られた画像をアップ。「息子の結婚式、出席出来なかった私の母と息子の父の写真も。ちゃんと席を作ってくれた」と添えた。

大竹は1982年に17歳年上のテレビディレクターの服部晴治氏と結婚し85年に二千翔さんを出産。87年に服部氏はがんで死去した。88年にさんまと再婚して89年に長女IMALUを出産したが、92年に離婚した。さんまとは離婚して30年以上たつが、今もそれぞれの誕生日などで顔を合わせている。

24日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」で大竹は「なんと昨日、長男の結婚式が執り行われたんでございますよ」と、23日に東京の神社で挙式したと報告。都内の神社で行われた式には元夫の明石家さんまも参列。「ひと言で言えば、本当にいい披露宴」だったと明かした。

式には、元夫の明石家さんまや、子供たちをかわいがってくれたジミー大西も参列。「たくさんの人にこの子が愛されてきたんだっていう、その人たちに囲まれて、新しい人生をスタートさせたんだなあっていうのが分かる本当に素敵な時間になりました。これから2人で大変なこともあるだろうけど、幸せになってほしいなって、心から思いました」としみじみと語っていた。