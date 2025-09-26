政府の地震調査委員会は、南海トラフ巨大地震の今後30年以内の発生確率について見直し、「60から90パーセント程度以上」になったと発表しました。石川県内にはどんな影響があるのか、専門家に聞きました。

南海トラフ巨大地震は、静岡県沖から宮崎県沖にかけての南海トラフ沿いで起きる、マグニチュード8から9クラスの巨大地震。



その発生確率は、これまで30年以内に80パーセント程度とされていましたが、政府の地震調査委員会は、確率の計算手法を改善した上で、新しいデータを反映し「60から90パーセント程度以上」と改定しました。

この見直しについて地震学の専門家、金沢大学の平松教授は…



金沢大学・平松 良浩 教授：

Q. 発生確率の改定どう受け止めれば？

「60に変わったというと、ちょっと低くなったのかなという印象を受けるかもしれませんけど、 これはめちゃくちゃ高い数字と思ったほうがよくて、基本的には近い将来起こるということを意味しているんです」

南海トラフ巨大地震が発生した場合、石川県内で想定される最大震度は5弱。



負傷者が10人で、建物被害は240棟とされています。



ただ、石川県内の活断層に影響すると、より大きな被害が考えられます。

金沢大学・平松 良浩 教授：

「1つ前、昭和の南海地震、あるいはもう1つ前の江戸時代の安政の南海地震の後に、北陸地方を含む西日本の内陸部で地震が増えるというデ ータがある。ということは、次の南海地震の後も、内陸部の地震も活発化するという可能性は十分ありまして、 そうすると石川県内の活断層、 たとえば金沢の中心部を通る森本富樫断層帯が活動するということも当然、あり得ないとはいえないです」

その森本富樫断層帯。



大部分が金沢の直下にあり、最悪の場合は、震度7の大地震を引き起こし、最大3000人近くが死亡することが想定されています。



日ごろからできる備えは…

金沢大学・平松 良浩 教授：

「能登半島地震でも家屋の倒壊によって亡くなられた方が多くおられたんですけど、そういう意味では家の耐震性を高める、 あるいは家具を固定して自分が寝ているときにそれが倒れないようにする、そういう基本的なことが大切になりますし、いつ発生するかは正確には分からないんですね。明日起こるかもしれないし、1年後、10年後、数十年後かもしれないんですけど、いつ起こってもおかしくない、そういう認識をもって地震に備えるということが、一番必要になることなんです」