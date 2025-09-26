伊藤蘭、娘・趣里＆三山凌輝の第1子誕生を祝福「ちょうど趣里が産まれたこの季節」
【モデルプレス＝2025/09/26】歌手の伊藤蘭が9月26日、自身のInstagramを更新。同日に第1子の誕生を発表した娘で女優の趣里と7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優のRYOKI（リョウキ・三山凌輝）を祝福した。
【写真】三山凌輝＆趣里、第1子と指重ね合う報告写真
伊藤は「Papa Ryoki ＆ Mama Shuri Baby誕生おめでとう」と祝福。「ちょうど趣里が産まれたこの季節…自分の想い出とも重なり本当に感慨深いです」と趣里が誕生した際を振り返りながら、「尊い命大切に育んでくださいね」と伝えた。
2人は8月29日、結婚と趣里の第1子妊娠を発表。9月26日、第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
