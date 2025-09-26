連載開始から半年が経過！新人モデル3人が今まで学んできたことの成果を中間発表♡

『SBC湘南美容クリニックpresents TGC AUDITION 2025』にてRay賞を獲得した新人モデルたち。連載開始から半年が経過した今回は、今まで学んできたことの成果をお披露目！ボディ編やSNS編など......果たして3人がどのくらい成長したのか、ぜひチェックしてくださいね♡

Rayレギュラーモデルまでの道 THEME：『これまでの成果を中間発表ー！』 連載開始から半年が経過！ 『SBC湘南美容クリニック presents TGC AUDITION 2025』にてRay賞を獲得した3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する本企画。 とうとう連載開始から、半年。今回は、今まで学んできたことの成果をお披露目。 果たして3人はどのくらい成長したんでしょうか！

ボディ編 モデルたるもの、 スタイルが命。ということでまずは、 スタイルをチェック。 3人のボディに変化はあるのか......！？

山口知花（22才） 前回と現在のBODY DATA 「小麦をとらないようにしたり、食事管理は気をつけていたけど、あまり変わらなかった......。最近、ピラティスの勉強を始めたので、シルエットをキレイにすることに全集中したい！」 身長：156cm → 156cm体重：44kg → 43kg二の腕：21cm → 20cmウエスト：61cm → 59cmヒップ：85cm → 84cm太ももまわり：47cm → 43cm 担当編集Kのコメント 「ボディを磨くために取り組んでいるのは◎。ただ結果は、“ほぼ変化なし”というところ。数字がすべてではないけど、もっと頑張ろう！」

冨塚紫乃（16才） 前回と現在のBODY DATA 「誌面での自分の姿に衝撃を受けてダイエットを決意。だけど、食べない方法をしてしまい、リバウンドしちゃった。 毎日の筋膜ローラーのおかげで太ももは少しやせたので、体重より見た目をほっそりさせたい！」 身長：165cm → 165cm体重：50kg → 51kg二の腕：25cm → 25cmウエスト：59cm → 60cmヒップ：83cm → 86cm太ももまわり：55cm → 50cm 担当編集Kのコメント 「誌面をチェックして自分の見え方を勉強しているのは100点。見た目の変化に敏感になるよう、毎日のボディチェックを習慣づけてみて」

スミレ（16才） 前回と現在のBODY DATA 「自分を厳しめに評価すると、太くもないけど、細くもない。全体的に筋肉がないので、ウエストや太ももなど、引き締める部分は引き締めてメリハリをつけたいので筋トレを強化します！」 身長：165cm → 165cm体重：45kg → 47kg二の腕：22cm → 21cmウエスト：61cm → 63cmヒップ：82cm → 83cm太ももまわり：47cm → 44cm 担当編集Kのコメント 「全体的にスラッとしたモデル体型。だけど、ちょっとだけ猫背な印象があるから、姿勢を改善したらポージングがもっとキレイになりそう！」

セルフメイク編 今までの成果を生かして3人が本気のメイクをお披露目。プロのメイクさんから教わったことをちゃんと活かせてるかな〜〜？ あか抜けるためのメイクテクを学んだ回！ 第4回では、イメチェンに大成功。眉毛の書き方からシェーディングの入れ方まで、プロに細かく改善点をレクチャーしてもらいました♡ 2025年9月号 「vol.4 プロ直伝メイクでアカヌケよう！」

山口知花（22才） 「ヘア＆メイクさんのアドバイスをもとに思い切ってマツエクを卒業！友だちにもこっちのほうが可愛いって言ってもらえた♡」 Before After 担当編集Kのコメント 「髪色をアッシュ系にしたり、コスメもブルベ系の色みに変えたり、似あう色を追求してくれた知花ちゃん。肌がワントーン明るくなったね！」

冨塚紫乃（16才） 「自分的に一番イメチェンしたのは眉毛。イモっぽいのが悩みだったけど明るめの眉マスカラにしたらなんだか抜け感が出た気がする！」 Before After 担当編集Kのコメント 「まだ、ギャルっぽさが残っていた初回に比べて、今では甘さのあるお顔に♡ コスメの色みが肌にマッチしているからか、透明感があがった！」

スミレ（16才） 「顔にメリハリがつくように、今まで無頓着だったシェーディングを猛練習。だけど、まだ下手だなと感じるのでもっと特訓します」 Before After 担当編集Kのコメント 「ビジュアルはお強いんだけど、どうしても眉毛に目がいく印象。自分に似あう色や形をマスターして眉毛のアカヌケに注力してみよう！」

私服編 初登場のときの私服と今のコーデを比べていこう。読者に憧れてもらえるようになるには、私服まで可愛くなくっちゃね！

山口知花（22才） 「パーソナルカラー診断で、キレイめコーデが似あうことが判明したので、オール白で上品に。チュールで甘さを入れたのもポイント」 初登場 現在 担当編集Kのコメント 「本日より3人のなかでおしゃれ番長に認定します！お洋服は可愛いから足元まで意識したほうがしゃれ感がUPすると思う」

冨塚紫乃（16才） 「クローゼットのなかで一番ガーリーな服をセレクト。もっとRayっぽいコーデをマスターできるよう、甘いお洋服は勉強中です......！」 初登場 現在 担当編集Kのコメント 「初回に比べて、 コーデの雰囲気が変わったね！だけど、足元が残念。靴下は履かず、ヒールの靴を選んだりして抜け感を意識してみよう」

スミレ（16才） 「リボンのトップスやレースの靴下でトレンド感の甘さを意識してみました。毎月Rayをチェックするようになってからファッションがもっと好きになりました♡」 初登場 現在 担当編集Kのコメント 「今回、もったいなかったのは、ヘアかな。髪の毛を少し巻いてみたり、ヘアまで力を入れるとコーデの印象がもっと変わる！」

SNS編 最後はSNSのフォロワー数を見ていきましょう！毎日投稿を頑張ったコや、動画編集に初挑戦したコもいたけど、結果はいかに......！ 先輩モデル・中川紅葉が貴重なSNSテクをレクチャー♡ SNS女王・紅葉から、「バズるための極意」を学んだ貴重な会。取材後、やる気に満ちあふれていた3人だったけど継続できたかな？ 2025年7月号「vol.2 SNSの極意を学ぼう」

Ray編集部 エディター 草野咲来