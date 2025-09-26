あの「爆売れギター」並ぶインテリア公開「可愛いが詰まってる」「センス抜群」
【モデルプレス＝2025/09/26】歌手のあのが26日、自身のInstagramを更新。インテリアを公開した。
【写真】あの「爆売れギターになります」インテリア公開
あのは「ちゃんとケロロの近くにカエルの陶器置いてるの」とコメントし、ケロロ軍曹のぬいぐるみやギター、レコードなどが配置された個性的でカラフルな部屋のインテリアを披露した。
また「ギターどこのですか？が殺到してるので これ爆売れギターになります」と反響の大きさを明かし、「レコードも特定して聴いてみてね」とファンに呼びかけた。
この投稿に、ファンからは「センス抜群」「おしゃれな部屋」「個性的で素敵」「ギター欲しい」「レコード探してみる」「可愛いが詰まってる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆あの、自宅インテリアを披露
