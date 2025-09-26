「jump ship」の意味は？「jump」の意味は「飛ぶ」ではありません！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「jump ship」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「なにかを辞める」でした！
ここでの「jump」の意味は“飛ぶ”ではなく、“逃げる”ことの例えで使われています。
そもそも「船員が船から逃げ出す」というところからきて、組織や企業を逃げ出す、つまり「辞める」というふうに使われるイディオムですよ。
「I want to jump ship and look for another job.」
（会社から逃げ出して、転職したい）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部