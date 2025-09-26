「jump ship」の意味は？「jump」の意味は「飛ぶ」ではありません！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「なにかを辞める」でした！

ここでの「jump」の意味は“飛ぶ”ではなく、“逃げる”ことの例えで使われています。

そもそも「船員が船から逃げ出す」というところからきて、組織や企業を逃げ出す、つまり「辞める」というふうに使われるイディオムですよ。

「I want to jump ship and look for another job.」

（会社から逃げ出して、転職したい）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

