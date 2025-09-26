Image : AI First

Appleがとりもつリスペクト。

林信行さん（以下、あえて“nobiさん”と呼ばせていただく）と初めて出会ったのは、2010年、iPadが発表されたときのオンラインイベントだった。名前はずっと前から知っていた。Macの雑誌を開けば、必ず「林信行」という文字を目にした。けれど、その日まではまだ遠い存在のように感じていた。

未来を先取りしていた初対面

初めての打ち合わせで受けた印象はいまも鮮明だ。名刺は一枚ごとに違うデザインで刷られていて、机に並べると小さな展示会のよう。普通の打ち合わせが、ちょっとしたギャラリーに変わってしまう。そしてメモは、当時まだ珍しかったデジタルペンでiPhoneにベクターデータとして保存され、スペイン語や中国語に翻訳して音声で読み上げることまでできた。--未来を軽く先取りしている人がここにいる、と本気で思った。

Appleイベントの“副音声”

それ以来、nobiさんは外からギズモードを見守り続けてくれている。Apple関連のイベントでは、iPhone片手に急遽ライブ中継をしてくれたり、編集部の黒田がジョブズ・シアターのエレベーターを撮影しているときに、その舞台裏をさりげなくメイキングとして残してくれたりもした。ギズモード編集部の歴史の裏側には、じつはnobiさんの“副音声”がしっかりと刻まれているのだ。

尾田編集長 @kazumioda 直系!?ギズ編集者のお気に入り動画、このmaking of を撮ってました https://t.co/nTj89DOBjh pic.twitter.com/bBR2CznZn5 - Nobi Hayashi 林信行 (@nobi) June 11, 2025

こうした積み重ねが、どれほど心強かったかは数えきれない。慣れない現場に立つ編集部員をさりげなくサポートしてくれる姿を、僕は何度も目にしてきた。いわばAppleイベント会場における「心のAirDrop」みたいなものだ。

知の巨人、しかしスマートに

nobiさんは自分を「言語オタク」と呼ぶ。英語だけでなく、いくつもの言語を軽やかに操る。海外取材の現場で同席すると、そのスキルの高さをまざまざと感じることが多い。けれど、そうしたコミュニケーション能力や知見の広さを誇らしげに語ることはない。

静かで、知的で、そして優しい。しかし媚びない。その姿勢もまた魅力だ。物腰は柔らかいが、おかしいと思えば毅然と指摘する。決して聖人君子ではなく、世界中を飛び回り、イノベーションの現場に飛び込んでいける熱い人。そんなnobiさんを、僕はITジャーナリズム、そしてデザイン〜アートの世界における「知の巨人」だと本気で思っている。

--本人は、きっと「褒めちぎりすぎだよ」と笑うだろうけど。

“BIG TWO”の会──そう呼ばせて頂きます

今回のイベントには、そのnobiさん、そしてテックインサイダーに寄稿するITジャーナリスト、西田宗千佳さんが並ぶ。

Nobiさんと西田さん。

星の数ほどiPhoneについての名文を書いてきたこの二人が、公式の場で語り合う――。

それを一番楽しみにしているのは、おそらく僕なのかもしれない。 https://t.co/3HXRJ4SlFv - kazumioda (@kazumioda) September 23, 2025

普段は気心知れた二人だが、公式の場で肩を並べる光景はやはり特別だ。Appleの未来を語り合うこの瞬間を、ぜひ見届けてほしい。

AI First Lounge Vol.3【10月2日（木）】開催 開催日時 2025年10月2日（木）17:30開場／17:50開始／20:30終了 ▼開催場所 BABY The Coffee Brew Club https://baby.thecbc.jp/（東京都渋谷区神宮前6丁目31-21 東急プラザ原宿｢ハラカド｣ 3階） ▼料金 無料

