◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年9月26日 横浜）

巨人の岡本和真内野手（29）が26日のDeNA戦（横浜）で3試合ぶりとなる15号2ラン。通算250本塁打に「あと2」とした。

「4番・三塁」に入って先発出場。1―4で迎えた5回だった。まずは相手先発左腕・東から先頭のキャベッジが右中間への三塁打で出塁し、泉口の左前適時打で1点奪って2―4と2点差に。この場面で岡本が第3打席に入る。

すると東がカウント1―1から投じた3球目だ。逆球となった外角シュート。これを右翼ポール際に叩き込み、同点2ランとした。

岡本は19日の広島戦（東京D）で相手先発右腕・大瀬良から2回に12号ソロ、4回に13号ソロと2打席連発。

翌20日の同戦でも相手先発左腕・森から2回に14号ソロを放ってチームに10試合ぶりの先制点をもたらし、再三の好守も含めて2年連続15度目のクライマックスシリーズ（CS）進出へと導いていた。

21日の中日戦（バンテリンD）は初回に先制の2点適時二塁打を右中間へ放ったが、本塁打はなし。2023年9月1、2、3日のDeNA3連戦（横浜）でシーズン35、36、37号を放って以来2年ぶりとなる3試合連続本塁打は逃したものの、これで直近5戦4発となった。

なお、DeNA戦ではカード別最多の今季7本目。

また、岡本は初回に先制の左前適時打を放っており、5回までに自らのバットで3打点を叩き出している。

▼泉口 キャビー（キャベッジ）が三塁まで走ってくれたので、楽な気持ちでいけました。ランナーをかえせて良かったです。

▼岡本 キャビー、泉口がつないでくれたので、打てて良かったです。勝ち越せるように頑張ります。