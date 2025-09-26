大沢たかおさん、上戸彩さん、津田健次郎さん、中村蒼さん、渡邊圭祐さん、笹野高史さん、江口洋介さん、吉野耕平監督が「『沈黙の艦隊 北極海大海戦』初日舞台挨拶」に登壇しました。



【写真を見る】【大沢たかお】オーロラ写真披露 キャスト陣から「ここに映したいぐらいすごいですね！」





SCREEN Xや4DXでも上映されている本作。プロデューサーから体験を勧められた大沢さんが “上戸さんやみんなと、一緒に「じゃあ観に行こうよ」って話を” 上戸さんが “ポップコーン食べながらみんなで一緒に見ません？” と返し、 “という風に思ってまして” と大沢さんが受けるという、華麗に連携プレーを披露。









そこで上戸さんから “本当に思ってますか？行く気あります？” とツッコまれると、“もちろん、もちろん！一度は体験してみたいなと思って、今行こうと準備中でございます” と、大沢さんは笑顔で答えていました。







本編で出てくるオーロラは、実際に大沢さんが北極圏に行った時に見たオーロラをモデルに作られたとのこと。大沢さんは、 “そうそう” と言いながら急にポケットをゴソゴソ。スマホを取り出し、実際に撮ったオーロラをみんなに見せると “おー！！！” “ここに映したいぐらいすごいですね！” とキャスト陣からの声が漏れる一幕も。その後、客席側にも写真を見せるファンサービスも披露されました。







今作は、「潜水艦」「報道」「政治」の３つのパートによって物語が進んでいくということで、どの役をやってみたいかと聞かれた江口さんは、 “海江田は僕にはできないですね” “微動だにせずセリフを言うっていうのがやっぱり、大沢くんの日頃のスクワットが効いてんのかな？” と大沢さんに質問。大沢さんは “観て分かるとおり、僕0歩しか歩いてない” “（この前は）7歩も歩かせていただいたのに、今回ついに0になりました” と答え、会場から笑いを誘っていました。









それに対し、上戸さんや渡邊さんからは “大沢さんの部下として、チームに入ってみたい” “すみません、僕も潜水艦に乗らせて下さい！” と潜水艦の中が大人気！ 大沢さんは、 “他の演じられている皆さんの方がすごく大変で” “僕は申し訳ないんですけど、海江田のままでいいかなと” と笑顔で話し、会場から拍手が起こっていました。

【担当：芸能情報ステーション】