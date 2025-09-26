◇大学野球・関西学生野球秋季リーグ第4節1回戦 関学大5―4立命大（2025年9月26日 ほっともっとフィールド神戸）

関西学生野球の秋季リーグ第4節1回戦が26日に行われ、関学大が立命大に5―4で競り勝って今秋5戦目で初勝利を挙げた。

「5番・遊撃」の福谷宇楽（うた＝3年）が計2打点で逆転勝利に導いた。

来秋ドラフト候補に挙がる相手先発・有馬伽久（がく＝3年）との同学年対決に「（相手を）意識して力んだら終わる」と軽打に徹した。0―3の4回1死二、三塁では右犠飛でチーム初得点を挙げ、2―4の8回2死一、二塁では左前適時打を放った。

「ここまで（開幕4連敗と）上手くこられなかったけど、それでも応援してくれる仲間に感謝を示したいと思っていました」

2年秋に打率・412で首位打者を獲得した強打と堅守が持ち味の右打ち遊撃手。今秋は開幕4番を任されたものの、前節から5番に変更された。

「監督さんが自分が打ちやすいようにと考え、打順を変えてくださったのだと思う。空回りしないように、5番として打点などで期待に応えたいです」

「兵庫県淡路市出身」「社高（兵庫）から関学大進学」と阪神の近本光司と同じ系譜を歩んでいる。現在3年生で、来秋に向けて「上のレベルで戦うことが目標なので、来年プロ志望届を出したいです」と青写真を描いた。

◇福谷 宇楽（ふくたに・うた）2004年（平16）9月17日生まれ、兵庫県淡路市出身の21歳。小1から中田クラブで野球を始めて遊撃手。津名中では軟式野球部に所属。社（兵庫）では1年秋から背番号4でベンチ入り。2年秋から背番号6を背負い、3年夏に甲子園出場。関学大では1年春からリーグ戦に出場し、2年秋に首位打者獲得。50メートル走6秒1、遠投105メートル。1メートル75、75キロ。右投げ右打ち。