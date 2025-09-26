東京都の事業で消費税が21年間分未納だったことが発覚した問題で、小池知事は「徹底した原因究明をおこなう」と述べました。

この問題は、東京都の「東京都都営住宅等事業会計」で、消費税法上、課税売上高が1000万円を上回る特別会計は消費税を申告・納税する義務があるところ、都が消費税を支払っていなかったものです。未納だった期間は、2002年度から2022年度までの21年間です。

都は、2019年度から2022年度分までのおよそ1億3642万円については、今月22日付で納付しました。

しかし、2002年度から2018年度の17年間分の消費税は、法律上「時効」が成立していることから、都は「納められない」として、支払う予定はないということです。

インボイス制度への対応をおこなっている中で、東京国税局より過去の記録を照会したところ、未納だったことが判明したといいます。

原因について都の担当者は、この事業を一般会計から特別会計に移行した際に「納税すべきことをわかっていなかった。理解が不十分だった」としています。

一方、この問題をうけて、都は都庁内で緊急調査を実施し、調査結果の速報として、このほかに申告漏れの事業はなかったと発表しました。

小池知事は26日、定例の会見で「公金を扱う都としての責任は大きいと認識している」と述べ、原因究明と組織マネジメント上の課題を見直すため監察の実施を指示したということです。