県内各地でクマの目撃情報が頻発する中、胎内市では梅村さんを招き山間部に住む住民向けに勉強会を開きました。



■うぃるこ 梅村佳寛さん

「朝の散歩とかランニングされている方がいるが、とくに今年は気を付けてほしいと思っていて、場合によってはルートを変更して山際ではなくより市街地にエリアで散歩してほしい。」



勉強会では、クマの性質や加害個体の駆除の必要性などについて話があり、被害対策も説明されました。



■参加した住民

「山のすぐ近くに住んでいるから、そういうことがあったら対応をうまくやっていかないといけない。」

■参加した住民

「総合的に知識を情報として入れるというのは今後助かる。」



梅村さんによりますと、対策をした上でもしクマに遭遇してしまった場合、騒がずにゆっくり後ずさりすることが有効になるということです。