2026年版 星名美津紀カレンダー(ハゴロモ)

グラビアアイドル・星名美津紀さんが都内で「星名美津紀2026年カレンダー発売記念イベント」を行いました。

【写真】20代最後のカレンダー発売記念イベントの星名美津紀さん

当日は多くのファンが来場し、ミニトークショーやお渡し会などを通じて星名さんとの交流を楽しみました。会場は終始笑顔と熱気に包まれ、20代最後のカレンダーを記念する星名さんにとって特別な一日になりました。

星名さんは「2026年カレンダーイベントに来てくれてありがとうございます。今年もカレンダーとして形を残せるのも、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。ぜひ、来年もみなさまのそばにカレンダーを飾ってください。これからも応援よろしくお願いします。また、イベントでもお会いできることを楽しみにしています。またねー！」とコメントしました。

【星名美津紀さんプロフィル】
ほしな・みづき　生年月日 : 1996年5月14日　埼玉県出身　身長 : 164センチ　B92（H）W64 H88　シューズ : 24.5センチ　血液型 : A型　特技 : 乗馬　趣味 : 魚釣り・ボートレース＆中国語勉強・インコの世話　スポーツ : バレーボール（事務所サイトから）