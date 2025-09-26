大雨で被災し、一部区間が運休となっているJR山陰線はあす（27日）から全線復旧します。



再開まで2年3か月…



この間、利用客を安全に運んできた代行バスの運転手に感謝の花束が贈られました。



今日までバスによる代行輸送が行われているのは小串駅と長門市駅の間、所要時間はおよそ1時間50分です。



上り・下り、1日12便ずつ、5つのバス会社によって運行されてきました。



「安全運転に努めていただきありがとうございました。」





きょう午後3時前、長門市駅に到着したバスの運転手に駅長から感謝の花束が贈られました。（運転手 西村英文さん）「微力ながらこの鉄道代行に携わらせていただき感謝」JR山陰線はおととし（23年）6月末の大雨で被災し、小串駅と長門市駅の間が不通となり、復旧工事が進められてきました。人丸＝長門市間と小串＝滝部間は去年6月に復旧。残る滝部＝人丸間も、被害の大きかった粟野川橋梁の工事を先月末に終え、あすから、運転再開されます。（利用客）「復活するからよかった。また使っていきたい」長門市駅 阿部正範駅長「あすからは（全線）開通。ご利用のお客様には駅の掲示・時刻表をご確認いただきご利用いただきたい」2年3か月にわたって運行してきた代行バスは、このあと午後11時すぎ、長門市駅に到着する便で役目を終えます。