「僕が演じるのは女性」成宮寛貴、主演舞台を報告！ 「今のドラマには居ない大人の俳優さんが勢揃い」
俳優の成宮寛貴さんは9月26日、自身のInstagramを更新。舞台で女性役を演じることを報告しました。
【画像】成宮寛貴と共演する“大人の俳優”たち
「楽しみでたまりません」成宮さんは「今回、舞台で主演を務めることになりました」と報告し、1枚の画像を投稿。共演する俳優たちの顔が並んでいます。「挑むのは、三島由紀夫の『サド公爵夫人』という非常に難解で深い作品」「僕が演じるのは女性、他の方もすべて女性を演じるオールメールスタイル」とのこと。「10月25日(土)より一般発売がスタートしますが、それに先立ち、本日12:00からFAN CLUB“YAJIRUSHI”会員限定の最速先行抽選が始まります」と、告知しました。
コメントでは「舞台ずっと待ち望んでいました、ほんとうに嬉しいです」「ナリくん復帰の舞台おめでとう まさかの女性役なんてびっくりしてます」「楽しみでたまりません」「今のドラマには居ない大人の俳優さんが勢揃いじゃないですか〜懐かしい」「主演！！！！これはほんとにいい発表ですね」「やったー 観に行きます」と、絶賛の声が寄せられました。
ストーリーズでも思いつづる同日、Instagramのストーリーズも更新した成宮さん。演出家・宮本亜門さんとのツーショットを載せ、「亜門さんとは、2000年の僕のデビュー作で出会い今回は25年ぶりです。僕自身も舞台に立つのは11年ぶり。復帰してから、最初の舞台に亜門さんと、また、やらせていただけるのも、とても運命的だなと感じてます」とつづりました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
