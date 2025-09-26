新潟大学は25日、牛木辰男学長の任期満了に伴う学長選考会議を開き、理事で副学長の染矢俊幸さんを次の学長に選びました。



今回の学長選考には染矢さんのほか、脳研究所・所長の小野寺理さん、理事で副学長の川端和重さんの3人が立候補。学内外の委員9人による約6時間に及ぶ審議の末、染矢さんを選出しました。



染矢さんは、1998年に新潟大学医学部の教授に就任。2024年から理事と副学長を務めています。選考会議後の会見では『研究力の低下』が課題だとして、研究と発信の重視を掲げました。



■新大の次期学長に選ばれた 染矢俊幸氏

「研究を重視して世界に伍(ご)する研究力をもって、その成果を発信していくということを一番に掲げています。」



任期は、2026年2月1日から4年間です。