さて卒業式といえば…春のイメージですが…山口大学ではきょう（26日）、秋の卒業式が行われました。



およそ90人が学び舎を巣立っています。



（チアリーダー）

「お、め、で、と、う～！」



山口大学ではきょう学部生35人、大学院生51人の86人が卒業の日を迎えました。



秋の卒業では海外への留学に伴い休学をしていた人などもいますが、昨年度は学部生のおよそ7割が就職しました。





通年で採用を行っている企業も増え、卒業後すぐに就職する学生もいるということです。（春から東京の半導体の商社に就職）「オーストラリアのシドニーに留学しておりました。商社に就職して英語や対人スキルをいかして日本と世界の懸け橋になれるような人材になれたらと思います」また、今年度の秋の卒業生のうち、およそ4割を占めているのが海外からの「留学生」で、研究を続けたり、母国で就職したり進路は様々です。式には家族もお祝いにかけつけていました。（タイに帰国し日本語教師として勤務）「自分の立場は日本語教師のため、（日本での）経験を伝えていかしていきたい自信をもって日本語を使ってくださいと伝えたいです」また、山口大学ではきょう入学式も行われ、46人が新たな一歩を踏み出しました。