i-dleが10月3日にリリースする日本1st EP『i-dle』より、「傷つくのは嫌いだから」を先行配信。さらに、同EPに収録される新曲「Invincible」が、TVアニメ『BEYBLADE X』シーズン3の新オープニングテーマに決定した。

「傷つくのは嫌いだから」は、2024年にリリースされた彼女たちの代表曲のひとつである「Fate」の日本語バージョン。今年8月に初出演した『SUMMER SONIC 2025』のステージですでに披露している。また、同曲のリリックビデオも公開された。

「Invincible」は、i-dle特有のクールさとポップさが融合し、作品のバトルシーンと響き合う迫力のある仕上がりの楽曲。特に、ベイブレードのシュート直前に発せられる掛け声「3, 2, 1」をサビ前に取り入れた構成も聴き所のひとつとなっている。本楽曲は、同アニメの10月24日放送回（第101話）からオンエアされる。

なおi-dleは、10月には埼玉 さいたまスーパーアリーナ、兵庫 GLION ARENA KOBEの2都市にて『2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]』を開催予定だ。

