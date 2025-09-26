上越市の中川市長が度重なる不適切発言をした問題で、市議会は中川市長への不信任決議案を採決しましたが、2024年9月に続き否決されました。



上越市議会9月定例会の最終日で、中川市長への不信任決議案の採決が行われました。中川市長を巡っては、兵庫県三田市のコメをまずいと発言したことを受け、2025年7月に議会は辞職を求める申し入れを行いましたが、市長は続投を表明していました。



■共産党(不信任決議案に賛成) 平良木哲也市議

「市民の信頼を裏切るような不適切発言を繰り返す方には、17万市民の頂点に立つ市長という重責を担ってもらうわけにはいかない。」



一方、反対する議員は「不信任決議案の提出の趣旨・案文に異論はないが、補正予算案などの採決が行われないまま閉会するおそれがある」と話しました。



採決は無記名投票で行われ、賛成10票・反対22票で否決されました。



■上越市 中川幹太市長

「本定例会は私の任期において最後の議会。その際に再び不信任決議が提出されたことは大変重く受け止めている。」



市長の任期満了は11月8日です。

現職や新人6人が立候補を表明している『上越市長選』が10月19日に告示されます。