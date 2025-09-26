80年前…光市の海軍工廠は終戦前日にアメリカ軍による大規模な空襲を受け、748人が犠牲になりました。



当時、海軍工廠に学徒動員されていた女性が周防大島町の中学校で自身の体験を話しました。



（森重笑子さん）

「忘れることが出来ないことは何ですかと聞かれたら私は戦争です、と答えます」



周防大島中学校で戦時中の体験を話したのは森重笑子さん、94歳です。



森重さんは14歳のときに学徒動員で光海軍工廠で人間魚雷＝回天などをつくる作業をしていました。





終戦前日の1945年8月14日…いつもと変わらず柳井市の家から海軍工廠に向かった森重さん。到着したころに出された空襲の警戒警報は解除され、友人たちと昼食をとっていたときでした。（森重笑子さん）「あれ、B29じゃない？と私が言ったと同時にドカーンとそれはそれは大きな大地が破裂するような揺れと音を感じました」「怖かったです、本当に怖かったですこの恐怖が何時間続いたでしょうかでも後から聞かされたのはほんの一時間足らずだったそうです」「片方ぶら下がった手を片方で支えながら駅に向かって走っている人ばったり倒れて息絶える人、苦しそうにうめいている人まるで、生き地獄でございました」この空襲で同級生も亡くした森重さん。翌日、戦争が終わりました。（森重笑子さん）「今の日本は確かに平和と言えるでしょうねしかしこの平和は一人でやってきたのではありませんたくさんの悲しみとたくさんの犠牲の上になりたっている」（生徒）「すごい怖い、想像できないくらい」「語り継いでいくことが大事だと思ったので自分たちができることをしっかりとやっていきたい」「もし自分たちの身に起きたらと思うとすごく大変なことだなと思います」森重さんは「何より大切なのはひとりひとりが戦争は絶対にしてはいけない、という 意識を持ち続けること」と生徒に伝えていました。