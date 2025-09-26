忍びよる狆さな手瓩…

女優の木村文乃(37)がインスタグラムを更新。親子でのごはんの様子を投稿し、美味しそうな写真とかわいい写り込み瓩話題になっている。

季節の変わり目で食欲がない時に作ったという「とくに料理名は無いのだけど焼きナス、トマト、錦糸卵、残り物の青菜のおひたしものせて冷やし中華風素麺って感じです」とつづり、涼やかなガラスの器に盛られた彩豊かな料理写真を投稿。

そこに忍びよる狆さな手瓩目を引く。クマの形のウッドプレートには子ども用に作ったメニューを爛船咾Δ気瓦呂鶚瓩箸掘⊃事にまつわる家族のエピソードも披露。

この投稿に「とんでもなく美味しそうです」「ちびうさちゃんの手が可愛すぎ」「お母さんしながら撮影大変」「ごはん泥棒さんがきた!」「ちびうさご飯、いつも丁寧で愛情を感じます」「ママなことにおったまげた」「igほぼ料理…」「箸置きがゲームコントローラー!?」などの声が寄せられている。 木村は2008年のNHK連続テレビ小説「だんだん」、12年の「梅ちゃん先生」に出演。23年には一般男性と結婚し、第1子を出産している。