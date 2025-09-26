若手ゴルファーの育成と強化を図る「カンサイカップオールジャパン学生アマチュアゴルフトーナメント2025」が25日と26日の2日間、福岡県那珂川市の筑紫ケ丘GC（6805ヤード、パー72）で行われた。

最終日は19歳の小川寿興翔（日大）が6バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの69で回り、通算3アンダー、141で初優勝を飾った。

3打差の2位に林田聖也（福岡・沖学園中）と林駿馬（大阪学院大）が並び、マッチングスコアカード方式で林田が2位、林が3位となった。

小川と林田は11月中旬に開催されるオーストラリアPGAツアー「フォードNSWオープン」に出場。林は来年春、筑紫ケ丘GCで行われる下部ACNツアー「アイゴルフシェイパー・チャレンジ」の出場権を獲得した。

初日イーブンの小川は7位タイからスタート。出だしの1番でボギーをたたくも、安定したショットを武器にバーディーを重ね、上がり3ホールの3連続バーディーで一気に頂点に立った。山口・高川学園高から強豪の日大ゴルフ部に入り、仲間たちと切磋琢磨（せっさたくま）を続ける小川にとって全国規模の大会で初めての個人優勝。「ダブルボギーなどの苦しい展開から優勝できたことは自信になる。プロでも活躍して将来は米ツアーに参戦したい。目標はマスターズ優勝です」と高みを見据えた。（山崎清文）