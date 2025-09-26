【近畿の天気】２７日（土）は爽やかな秋晴れで行楽日和　傘の必要はなし　一日の気温差大きく体調管理に注意

９月２７日（土）の近畿地方は、カラッと秋晴れで行楽日和。一日の気温差が大きくなりそうです。



移動性高気圧に覆われて、広く穏やかに晴れるでしょう。空の高い所を中心に雲の広がる時もありますが、にわか雨はない見込みです。洗濯物の外干しにも絶好の一日になりそうです。ただ、朝晩と昼間の気温の差が大きくなるでしょう。



朝の最低気温は１８〜２３℃くらいで、内陸部を中心にひんやりとする所もありますが、予想最高気温は３０℃前後の所が多く、９月も末ですが真夏日の所もある見込みです。空気が入れ替わって、湿度が低くなるため、カラッとした暑さではあるものの、水分補給も忘れずに行ってください。また、気温差で体調を崩さないよう注意です。



２８日（日）は早くも天気が下り坂で、夜は雨の降りだす所が多くなるでしょう。２９日（月）の午前中にかけて広く雨が降り、雨脚の強まるときもありそうです。



３０日（火）は天気が回復、１０月の始まる１日（水）はまた天気が崩れやすくなるなど、来週にかけて天気はコロコロと「日替わり変化」となりそうです。